Журнал
Рассуждения об акустическом захвате
Акустический захват: Две формы акустического захвата - нейронный (резонанс мозговых волн) возникающий при воздействии бинауральных ритмов и биомузыкологический. Различие двух определений и принципов воздействия.
Гонг – отделяем правду от вымысла
Где берет свое начало история гонгов и какой гонг лучше?
Рассуждения о звукотерапии в "режиме эмбиент". Часть первая.
Режим эмбиент - музыка окружающей среды и звуковой ландшафт. Звуковое взаимодействие, акусматическая теория и лечение звуком.
Применяем теорию Аристоксена Тарентского в звукотерапии
Новый взгляд на основные каноны звукотерапии. Подход Ариcтоксена.
Поющие чаши – отделяем правду от вымысла.
"Мы достигли того этапа, когда очень непросто определить, что есть правда, а что ложь".
История поющих чаш
История поющих чаш рассказанная ламой Лобсангом Леше.
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